Автоновости: Случайно рассекречена внешность обновленного Mercedes-Benz E-класса

Официально дата дебюта рестайлинговой версии одного из самых популярных «Мерседесов» пока не названа. Но благодаря случайной утечке во время съемки обзора никаких секретов практически не осталось: вряд ли в Mercedes-Benz рассчитывали именно на это.

На YouTube-канале MercBenzKing появился видеообзор будущей новинки: практика давать журналистам и блогерам возможность познакомиться с еще не рассекреченным автомобилем сейчас распространена достаточно широко. При этом "обзорщики", как правило, обязуются не раскрывать ключевую информацию раньше времени.

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Но в этом случае что-то определенно пошло не так. Авторы ролика, исследуя глубины мультимедийного комплекса MBUX, которым обзаведется Е-класс, наткнулись, судя по всему, на один из пунктов меню, который иллюстрируется изображением автомобиля. И оказались настолько рассеянны, что этот кадр вошел в окончательную версию обзора. Соответственно, сейчас уже достоверно известно, что на внешности седана рестайлинг скажется крайне незначительно.

Судя по изображению, основными изменениями окажутся переработанная головная оптика и новый передний бампер. Вида сзади показано не было, но, скорее всего, в районе кормы седана доработки тоже окажутся косметическими.

Согласно недавнему заявлению производителя, основные усилия инженеров в процессе планового рестайлинга были сосредоточены на модернизации электронной составляющей: семейство должно получить множество новых мультимедийных и ассистирующих технологий. Кроме того, "ешке" уже пообещали как минимум один новый мотор и семь гибридных модификаций.

Продажи обновленного Mercedes-Benz E-класса должны стартовать в Европе весной этого года, а это означает, что официальный дебют новинки уже не за горами.

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