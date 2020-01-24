В центре Москвы водитель фуры перекрыл дорогу ради семерых детей

24.01.2020, 12:08, Новости дня

Он пригрозил, что никуда не уедет, пока ему не дадут зарплату.

Житель Москвы перекрыл дорогу «Камазом» — так он протестует из-за условий работы. Мужчина заявил, что у него семь детей, и их нечем кормить. Он пригрозил, что никуда не уедет, пока ему не дадут зарплату.

Водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он решил заблокировать дорогу прямо под окнами своего работодателя — компании «Транспортные технологии», неподалеку от Следственного комитета.

По его словам, начальство заставляет ездить на неисправном автомобиле, а также ему постоянно приходят штрафы, в то время как дома ждут семеро детей. Своеобразной забастовкой он решил привлечь внимание к проблеме.

В результате мужчину с «Камаза» оперативно увезли в полицию. Фуру убрали, а движение по Бауманской восстановили.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш раскритиковал нападки на русский язык в его стране, призвав использовать его наравне с другими. Берзиньш заявил в интервью газете Neatkariga Rita Avize, что «ни люди, ни язык не являются врагами», и спорить можно «о системе, но не о народе», передает РИА «Новости». «По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», – добавил […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика