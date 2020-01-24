В центре Москвы водитель фуры перекрыл дорогу ради семерых детей

Он пригрозил, что никуда не уедет, пока ему не дадут зарплату.

Житель Москвы перекрыл дорогу «Камазом» — так он протестует из-за условий работы. Мужчина заявил, что у него семь детей, и их нечем кормить. Он пригрозил, что никуда не уедет, пока ему не дадут зарплату.

Водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Он решил заблокировать дорогу прямо под окнами своего работодателя — компании «Транспортные технологии», неподалеку от Следственного комитета.

По его словам, начальство заставляет ездить на неисправном автомобиле, а также ему постоянно приходят штрафы, в то время как дома ждут семеро детей. Своеобразной забастовкой он решил привлечь внимание к проблеме.

В результате мужчину с «Камаза» оперативно увезли в полицию. Фуру убрали, а движение по Бауманской восстановили.

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