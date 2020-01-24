Что за еврейская бабушка в доме Путина? В Кремле рассказали, о ком же идет речь

Неправильный перевод фразы президента Израила вызвал недоумение у журналистов.

23 января в Израиле произошел курьезный случай, который не привел к серьезным последствиям, но многих поставил в тупик.

Дело в том, что во время на торжественном открытии памятника жителям блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал трогательную историю. Она была о том, как он, будучи в Санкт-Петербурге, был в доме, в котором родился президент России Владимир Путин.

Упомянул Ривлин и еврейскую бабушку, жившую по соседству, которая ухаживала за Путиным. Во всяком случае, именно так и прозвучал перевод речи Ривлина.

«Что за еврейская бабушка?» — задавались вопросом журналисты. Вот и пришлось пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову вносить ясность.

Оказалось, что переводчик-синхронист перепутала слова, переведя «вы ухаживали» как «за вами ухаживали».

Также пресс-секретарь уточнил, откуда вообще возникла история с бабулей. Про пожилую соседку рассказал сам Путин участникам медиафорума в 2019 году. Президент вспомнил, как жил в доме, где не было лифта, и чтобы помочь соседке, которая не могла подниматься по лестнице, он иногда носил ее на пятый этаж на руках.

Накануне в Израиле был открыт памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Присутствовавший на церемонии министр иностранных дел Сергей Лавров не смог сдержать слезы.

Видео: Бизнес-онлайн и РИА Новости

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