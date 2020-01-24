Киборг Гервас выиграл суд у нардепа Яценко, обвинившего его в убийствах мирного населения на Донбассе

Печерский районный суд Киева обязал депутата из парламентской группы «За майбутнє» Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию о ветеране АТО Олега Гервасе, которого нардеп обвинил в убийствах мирного населения. Об этом сообщил «5 канал».

Конфликт между парламентарием и Гервасом возник летом 2018 года. Тогда в Facebook Яценко обвинил киборга в убийствах мирных жителей, мародерстве и изнасиловании. В результате защитник донецкого аэропорта подал иск в суд.

На судебном заседании ни истец, ни ответчик не присутствовали.

Суд решил обязать нардепа опровергнуть недостоверную информацию на своих страницах в сети и компенсировать моральный ущерб в размере 5 тыс. грн.

В комментарии журналистам Яценко заявил, что намерен оспорить решение суда и, при необходимости, «дойти до Верховного суда», пишет «Громадське».

«К сожалению, это продемонстрировало, что у нас, в Украине, можно давить на правосудие и фактически толпа может влиять», – считает нардеп.

Ветеран АТО Павел Тука в августе 2018 года на своей странице в Facebook написал: «Олег [Гервас] служил в 90-м батальоне, воевал в ДАПе, получил ранение, награжден орденом за мужество. Мы служили в одной роте. Олег очень достойный человек и воин! Все, что изверг своим ртом Яценко – чистейшая ложь. Каждый парень, который служил с нами, подтвердит мои слова. Яценко – один из самых известных кнопкодавов Верховной Рады, фигурант многих скандалов».

Уважаемые друзья, помните ли вы ситуацию с нардепом Яценко, который оскорбил парня-киборга Олег Гервас и назвал его… Posted by Павло Тука on Kolmapäev, 22. august 2018

Яценко избран народным депутатом от округа №200 (центр округа – город Умань). По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовало 69,8% избирателей (50 712 человек). Яценко баллотировался в порядке самовыдвижения. В состав прошлого – VIII – созыва Верховной Рады он прошел как самовыдвиженец от округа №200.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш раскритиковал нападки на русский язык в его стране, призвав использовать его наравне с другими. Берзиньш заявил в интервью газете Neatkariga Rita Avize, что «ни люди, ни язык не являются врагами», и спорить можно «о системе, но не о народе», передает РИА «Новости». «По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», – добавил […]