Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,57% – до 3159,01 пункта, индекс РТС поднялся на 0,82% – до 1609,2 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш раскритиковал нападки на русский язык в его стране, призвав использовать его наравне с другими. Берзиньш заявил в интервью газете Neatkariga Rita Avize, что «ни люди, ни язык не являются врагами», и спорить можно «о системе, но не о народе», передает РИА «Новости». «По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», – добавил […]