Британские ученые восстановили голос 3000-летней мумии Несьямун

Британские исследователи возобновили голос мумии Несьямун, скончавшейся в Египте примерно 3000 лет назад. Итоги научной работы размещены в издании Scientific Reports.
Специалисты установили, что у священнослужителя остались неповрежденными гортань и голосовые связки. Эксперты с помощью компьютерной томографии смогли спроектировать 3-мерную разработку органов речи мумии, затем распечатали ее на 3D-принтере. Далее исследователи присоединили к модели искусственную гортань и динамик, записав образовавшийся звук. Получилось что-то среднее между «а» и «э».
Несьямун является одним из самых знаменитых священнослужителей, который расположен в Великобритании. Археологи обнаружили гробницу с телом мумии на раскопках святилища египетского бога Амона. Жрец, живший во времена Рамзеса XI, скончался в 50-летнем возрасте. На его гробнице написано прошение к богам вернуть ему голос.
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