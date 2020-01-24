Рубль вырос к доллару и евро

24.01.2020, 11:58, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 3 копейки – 61,88 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 68,36 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости». 



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