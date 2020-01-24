Украинским военным поставили бракованные корпуса БТР

«Лозовский кузнечно-механический завод» передал Минобороны Украины партию бракованных корпусов БТР-4 по завышенной цене, сообщил глава украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«Компания «Лозовский кузнечно-механический завод» поставила на Харьковское конструкторское бюро машиностроения три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины», – сообщил Згурец в Facebook.

Он уточнил, что «это некачественная сварка, «непровар» брони – то есть пустоты под тонким шаром металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями». При этом, Згурец указал, что производитель корпусов повысил стоимость их производства с 2,1 млн гривен (более 86,4 тыс. долларов) до 3,2 млн гривен (131,7 тыс. долларов) за штуку.

Кроме того, на указанных бракованных корпусах стоит клеймо представительства Минобороны, свидетельствующее о том, что с изделие качественное.

Замглавы государственного концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем сообщил, что руководство концерна дало сутки директорам предприятий, задействованных в производстве корпусов, для «выяснения достоверности» этой информации. Кроме того, для проверки данных создана соответствующая рабочая группа, передает РИА «Новости».

БТР-4 «Буцефал» – украинский бронетранспортер, производство которого началось в 2008 году. Он предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою, может быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты.

В 2017 году данные боевые машины оказались в центре международного скандала, так как из поставленных в Ирак 88 единиц смогли завестись только 56, а тронуться с места – лишь 34.

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