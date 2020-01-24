Goldman Sachs не будет проводить IPO компаний без геев или женщин в советах директоров

Инвестиционный банк Goldman Sachs отказался от организации IPО для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с цветной кожей. Об этом в интервью CNBC заявил глава организации Давид Соломон.

«C 1 июля мы не будем выводить компанию на биржу, если в ее совете директоров не будет хотя бы одного относящегося к меньшинствам человека, с упором на женщин. К 2021 году мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое», — сказал Соломон.

По его словам, недавно в Европе и США провели IPO 60 компаний с советами директоров, которые состояли исключительно из белых мужчин.

«Мы можем упустить несколько бизнесов, но я думаю, что в долгосрочной перспективе разнообразие в совете директоров — лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров», — отметил Соломон.

В совете директоров Goldman Sachs 11 человек, в том числе четыре женщины.

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