Financial Times: Джонсон может приехать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще не решил, примет ли он приглашение на парад Победы в Москве 9 мая, однако возможность приезда в Россию рассматривается, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам источников, ответ на официальное приглашение посетить Москву станет первой серьезной проверкой политической позиции Джонсона в отношениях с Россией.
Источники издания сообщили также, что британские власти рассматривают возможность приезда на парад одного из членов королевской семьи.
В декабре 2019 года посол Франции в РФ Сильви Берманн сообщила, что президент Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. «Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — сказала она.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на 9 мая 2020 года пригласили многих мировых лидеров, в том числе президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.
На сегодняшний день около двух десятков глав государств и правительств ответили согласием. В их числе первые лица Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и других стран. Дональд Трамп еще не ответил на приглашение.
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