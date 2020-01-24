Умер командовавший десантом в Афганской войне генерал-майор

В Благовещенске на 74-м году жизни умер генерал-майор Юрий Кузнецов умер. Правительство Амурской области назвало его последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке.
Трагическое известие сообщил в своем «Инстаграм» губернатор Приамурья Василий Орлов. Известно, что в последние годы Кузнецов занимался общественной жизнью в Благовещенские и стал его почетным гражданином. Орлов назвал его честным, талантливым и великодушным человеком, пишет телеканал «360».
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