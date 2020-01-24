Слава из «НеАнгелов» снялась вместе с отцом

24.01.2020, 11:54, Новости дня

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимком c отцом, Виталием Кузнецовым.

«Как же быстро летит время….» – написала она.

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* как же быстро летит время….

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 23 Янв 2020 в 12:30 PST

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006 года она является участницей группы «НеАнгелы».

Родители певицы развелись, когда она была еще ребенком. С отцом Каминская не поддерживала контакт. Свою историю она рассказала в песне «Папа».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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