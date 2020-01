Бой украинского боксера за два чемпионских пояса перенесен из-за коронавируса в Китае

Поединок украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса за чемпионские пояса по версии WBC і WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), которые принадлежат американцу, перенесен, сообщает промоутерская компания Top Rank на странице в Twitter.

Бой должен был состоятся 1 февраля в Китае, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса.

Top Rank пишет, что бой состоится, но в новом месте и в другую дату. Детали будут известны позже.

JUST ANNOUNCED: The Feb. 1 Junior Welterweight title fight between unified champ José Ramírez and Viktor Postol in has been postponed due to the coronavirus outbreak in China.

#RamirezPostol will be contested at a date and venue to be determined. Stay tuned for fight updates.

— Top Rank Boxing (@trboxing) January 24, 2020

Постол уже владел поясом по версии WBC в первом полусреднем весе, но в июне 2016 года потерпел поражение в бою с американцем Теренсом Кроуфордом и потерял чемпионский титул.

Украинец начал профессиональную карьеру в 2007 году, за то время провел 33 боя, одержал 31 победу, 12 из которых нокаутом, а также потерпел два поражения.

Рамирес провел первый бой в 2012-м. Всего американец провел 25 поединков, победив в каждом из них, 17 раз нокаутом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января количество жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 26 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

