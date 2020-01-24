Бородянский: Законопроект о дезинформации не предусматривает наказания в виде тюремного заключения

Новый законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных в СМИ, не предусматривает наказания в виде тюремного заключения. Об этом 23 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV.

«Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформацией, то есть уполномоченный обращается к распространителю: «Это дезинформация». Тот отвечает: «Я не согласен». После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс», — сказал он.

Бородянский добавил, что после трех таких случаев в течение года наступает уголовная ответственность.

«Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — «ГОРДОН».) Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет вывода — нет приговора», – подытожил Бородянский.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информацииВладимир Бородянский представил17 января.

В частности, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения на протяжении одного года, предполагает наказание в виде 1000 минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн; таким образом, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть «дезинформацию», штраф увеличится до 2000 минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал законопроект «очевидно враждебным» по отношению к сотрудникам украинских СМИ.

В Институте массовой информации заявили, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес подчеркнул, что государство не должно ограничивать деятельность работников СМИ.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир подчеркнул, что борьба с дезинформацией не должна происходить за счет свободы СМИ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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