На Закарпатье произошло землетрясение

23 января в Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом проинформировала пресс-служба Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения находился на глубине 3 км в районе города Виноградов. Магнитуда – 3,0 по шкале Рихтера.

Скриншот: gcsk.gov.ua

В ноябре 2019 года заместитель директора Института геофизики НАН Украины по научным вопросам Александр Кендзера заявлял, что в Украине может произойти сильное землетрясение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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