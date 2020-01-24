На Закарпатье произошло землетрясение

24.01.2020, 11:54, Новости дня

23 января в Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом проинформировала пресс-служба Главного центра специального контроля.

Источник землетрясения находился на глубине 3 км в районе города Виноградов. Магнитуда – 3,0 по шкале Рихтера.

Скриншот: gcsk.gov.ua

В ноябре 2019 года заместитель директора Института геофизики НАН Украины по научным вопросам Александр Кендзера заявлял, что в Украине может произойти сильное землетрясение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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