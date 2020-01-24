Скончался телеведущий Джим Лерер

В США в возрасте 85 лет скончался ведущий ежедневной новостной программы NewsHour на канале PBS Джим Лерер, который на протяжении десятков лет делился со зрителями вдумчивым анализом текущих событий.

Как сообщает PBS, Лерер «скончался мирно во сне». В 1983 году ведущий перенес инфаркт, а в апреле 2008 года ­– операцию на сердце.

Лерер также часто выступал в качестве модератора президентских дебатов.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Человек, по вине которого иранские вооруженные силы 8 января сбили украинский самолет, приняв его за ракету, в настоящее время находится в тюрьме, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. «Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ISNA. Напомним, 8 января […]