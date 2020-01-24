Скончался телеведущий Джим Лерер

24.01.2020, 11:52, Новости дня

В США в возрасте 85 лет скончался ведущий ежедневной новостной программы NewsHour на канале PBS Джим Лерер, который на протяжении десятков лет делился со зрителями вдумчивым анализом текущих событий.

Как сообщает PBS, Лерер «скончался мирно во сне». В 1983 году ведущий перенес инфаркт, а в апреле 2008 года ­– операцию на сердце.

Лерер также часто выступал в качестве модератора президентских дебатов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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