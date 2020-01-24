Предполагаемый российский хакер признал вину в суде США

Россиянин Алексей Бурков, подозреваемый в США в киберпреступлениях, пошёл на сделку со следствием. На суде он признал вину по двум пунктам – в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. В итоге остальные три пункта обвинения с Буркова сняли. Таким образом, россиянину сейчас грозит максимум 15 лет заключения, вместо 80.

Программист Алексей Бурков был задержан в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В ноябре 2019 года россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России. Москва предлагала Израилю обменять предполагаемого хакера на израильтянку Нааму Иссахар, которую незадолго до это приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.

23 января во время своего визита в Израиль президент России Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. Он пообещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. Сама осуждённая в России израильтянка отказалась просить Путина о помиловании. Она считает, что обращения её матери и руководства Израиля достаточно для принятия решения.

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