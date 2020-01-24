Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению РФ и Германии

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым и обвинил США в попытках помешать сближению Москвы и Берлина.

Швайгер сообщил в эфире телеканала ZDF, что сформулированный президентом США принцип «Америка превыше всего» отражает позицию политических элит страны, которой они придерживаются уже много лет, передает РИА «Новости».

«Нужно отдать ему должное, в этом случае он говорит правду. Ведь до него никто в этом не признавался. (…) Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать», – указал актер.

По его мнению, американские правительства всегда стремились помешать сближению Германии и России, поскольку видели в нем угрозу.

Тиль Швайгер – немецкий актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер. Известен по ролям в фильмах «Достучаться до небес», «Красавчик», «Бесславные ублюдки», «Значит, война».

Ранее актер в шутку сравнил глав военных ведомств России, США и Германии Сергея Шойгу, Марка Эспера и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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