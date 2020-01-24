Причиной смерти Juice Wrld стала передозировка наркотиками

21-летний американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс) умер после случайной передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание Fox News.
В официальном заключении судмедэкспертизы указано, что в крови музыканта были обнаружены наркотические препараты: оксикодон и кодеин.
«Бюро установило, что Хиггинс умер в результате токсичности оксикодона и кодеина. Способ смерти – несчастный случай», – говорится в документе.
Издание TMZ в декабре сообщало, что при обыске в самолете Juice Wrld нашли 70 фунтов (более 30 кг) марихуаны и три пистолета, зарегистрированные на телохранителей музыканта. Поскольку самолет обыскивало ФБР, Juice Wrld проглотил запрещенные таблетки.
Рэпер Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго.
Дебютный диск Juice Wrld – Goodbye & Good Riddance – вышел в 2018 году, второй – Death Race for Love – в 2019-м.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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