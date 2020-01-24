Сорос о Трампе: Мошенник и абсолютный нарцисс

24.01.2020, 11:42, Новости дня

Американский финансист Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что президент США Дональд Трамп – «мошенник и абсолютный нарцисс». Об этом сообщает Bloomberg.

Сорос назвал чрезвычайной ситуацию в области климата и высказал мнение, что политическая ситуация в мире дошла до состояния критической. Он обвинил в этом национализм и авторитарные правительства.

Финансист предположил, что последующие несколько лет будут определять судьбу всего мира.

Он сказал, что выделит $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. 

Университетская сеть «Открытое общество», открытая в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом, создаст международную платформу для обучения и исследований. 

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в $8,3 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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