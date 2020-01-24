«Окупация» Северной Буковины. Между Украиной и Румынией разгорелся скандал из-за неправильного перевода речи Зеленского

Госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Дан Некулееску обратился к послу Украины в Румынии с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, который заявил, что «Северную Буковину оккупировали румыны». Об этом 23 января сообщалось в пресс-релизе румынского МИД.

«Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории», — говорится в сообщении МИД.

Недопонимание между странами случилось из-за обращения президента ко Дню соборности, в котором Зеленский заговорил об истории страны: «Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». Но в английской версии сайта слово «заняли» было переведено как «occupied» — оккупировали. По состоянию на 24 января ошибку исправили и заменили словом «taken».

«Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео», — прокомментировал инцидент в Facebook посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвал румынский МИД.

Посол написал, что жалеет об этой ситуации и что она стала следствием лишь неправильного перевода и безосновательных интерпретаций.

Pe un mare val de comentarii și interpretări legate de declarația Președintelui V. Zelensky de ieri cu prilejul Zilei de… Posted by Oleksandr Bankov on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

Северная Буковина включает в себя часть Черновицкой области. С 11 сентября 1918 года территория входила в состав Румынии, в июне 1940-го перешла в состав СССР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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