Мнение: Карантин в Китае

Китай был вынужден принимать относительно варварское, но в целом разумное решение по проблеме внезапно возникшего эпидемиологического кризиса с новым заболеванием, по поводу которого сейчас разгорается и расширяется общемировая паника. Город Ухань, где была зафиксирована вспышка, и на который приходятся все зарегистрированные на сегодня смерти, полностью блокирован, по его периметру создана карантинная зона. Сама провинция Ухань тоже постепенно блокируется через создание сети постов на всех транспортных узлах и магистралях.

Мера абсолютно разумная — если ты не можешь пока надежно ликвидировать проблему, ее нужно хотя бы изолировать. Отдельные источники заразы, которые так или иначе распространились вместе с людьми, выявляются по всему миру, но они представляют латентную угрозу и, при минимально профессиональном отношении эпидемиологических служб, угрозы не представляют.

Каратин позволяет локализовать угрозу, а далее — по обстановке. На город Ухань уже начинают с вертолетов распылять дезинфицирующие растворы, о чем жителей предупреждают по системам экстренного оповещения. Поможет это или нет — неизвестно, но лишним точно не будет. В Ухане, кстати, живет порядка 10 миллионов человек — по китайским масштабам немного, хотя уже и не деревня.

Пока, на мой взгляд, оснований для истеричной паники нет. Проблема обнаружена, введены стандартные протоколы безопасности, и если не произойдет чего-то экстраординарного, за месяц все решится. Элементарных способов обеспечения личной безопасности достаточно, чтобы свести риски к разумному минимуму. В Петербурге, конечно, китайских туристов избыточно много даже зимой, но горожане и без того не проявляют к ходящим толпами туристам излишнего дружелюбия. Проблема только с общественным транспортом — туристов запускают в метро обозреть его достопримечательности, тут сложно не столкнуться, но если эти экскурсии власти отменят, то проблема практически исчезнет — сами туристы перемещаются в основном на специальных автобусах. Ну, и плюс вокзалы-поезда. Это тоже зона риска. Проще говоря — увидел китайца — перешел на другую сторону. Это сразу снижает любой потенциальный риск.

В целом пока ничего запредельного не происходит. Такого рода эпидемии для Китая — не редкость, особенно учитывая их крайне специфические кулинарные вкусы, которые в основном и являются источником всевозможных заболеваний. А потому Китай вполне научился справляться и с последствиями применения в кулинарии разнообразных частей грызунов, насекомых и прочей экзотики, которая и становится рассадником новых болезней.

ПС. Текущее распространение по Китаю:

У китайской кулинарии, потребляющей разнообразную экзотику внутрь (зачастую живой) неизбежно возникает побочный эффект в виде новых и ранее неизвестных болезней. Так что удивляться нынешней эпидемии совершенно не приходится. pic.twitter.com/TSDZPRKwZg — Эль Мюрид (@K25_SPb) January 23, 2020

Источник: Эль Мюрид

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