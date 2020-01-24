Болгария начала расследование против двух российских дипломатов

Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже», говорится в заявлении ведомства.

Сообщение об этом передает ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года между Россией и Болгарией разгорелся «шпионский» скандал. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии, а также проанализировала связь этой истории с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы.

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