На Урале женщина выпала с девятого этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. При этом пострадавша все-таки получила ранения.

По данным НСН, медики оценили повреждения как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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