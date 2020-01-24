На Урале женщина выпала с девятого этажа

24.01.2020, 11:30, Разное

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. При этом пострадавша все-таки получила ранения.

По данным НСН, медики оценили повреждения как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.



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