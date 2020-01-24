На Урале женщина выпала с девятого этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. При этом пострадавша все-таки получила ранения.
По данным НСН, медики оценили повреждения как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Человек, по вине которого иранские вооруженные силы 8 января сбили украинский самолет, приняв его за ракету, в настоящее время находится в тюрьме, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. «Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ISNA. Напомним, 8 января […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рязанский суд признал делегацию из США виновной в нарушении визового режима / 12 декабря
- Трамп надеется, что Сенат завершит рассматривать импичмент до февраля – сенатор Грэм / 20 января
- Путин утверждает, что «автором украинской идентичности» был граф Потоцкий / 19 декабря
- «Это «Динамо» сломалось, но другого не будет. Держитесь». Реакция соцсетей на вылет киевлян из Лиги Европы / 13 декабря
- Британская полиция выдвинула обвинение еще одному фигуранту дела о гибели 39 мигрантов / 24 ноября
- У «Бессмертного полка» в Севастополе украли 500 портретов. В краже обвинили другой «Бессмертный полк» / 2 мая
- Путин заявил, что Россия исполняет все решения ЕСПЧ. Это неправда, и он сам подписал закон, позволяющий вердикты ЕСПЧ игнорировать / 17 января
- Индия задумалась об участии в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике / 15 января