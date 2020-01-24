Врачи назвали разрушающие поджелудочную железу продукты

Врачи назвали вредные продукты питания, разрушающие поджелудочную железу. Алкоголь, колбаса и любой фастфуд лучше вовсе исключить из своего ежедневного рациона.

Полуфабрикаты быстрого приготовления и фастфуд — это огромный удар по поджелудочной железе. Именно поэтому их лучше не принимать в пищу или ограничиться небольшими и редкими порциями. Пирожные и газированные напитки также не обладают положительными свойствами для этого органа. Помимо негативного влияния, они содержат высокое количество сахара и провоцируют ожирение. Колбаса тоже нежелательна для употребления тем, кто заботиться о здоровье поджелудочной и организма в целом. В ней нет абсолютно никаких положительных веществ для органов пищеварения.

В конце списка находится алкоголь. Он больше всего способен разрушать поджелудочную железу, даже в малых объёмах. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендовали полностью исключить его из рациона.

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