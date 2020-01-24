Николай Цискаридзе сравнил жизнь Анастасии Волочковой с болотом и назвал это трагедией

Николай Цискаридзе сравнил жизнь Волочковой с болотом, в котором застряла балерина. Артист назвал это большой трагедией.
Коллега Анастасии Волочковой по работе в Большом театре Народный артист РФ всегда с большой симпатией относился к известной танцовщице. В свое время он выступил на её защиту в конфликте, который произошел в коллективе артистов знаменитого театра. Цискаридзе отказался подписывать материалы, в которых была затронута честь молодой артистки. Волочкова обещала сохранить признательность за этот благородный поступок в течение всей своей жизни. Историю талантливой балерины её бывший партнер назвал трагедией. Многообещающее начало карьеры, когда, как он считает, это была «одна из лучших, ярких и выдающихся балерин», не получило достойного продолжения. Отчасти в этом виновата сама артистка, чьи поступки, с точки зрения Николая Цискаридзе, привели к «очень сложному результату». Однако значительная доля вины лежит и на людях, окружавших артистку балета.
Сравнив жизнь погасшей звезды с болотом, трясиной, из которой она не в состоянии выбраться, Цискаридзе признается, что ему больно видеть происходящее. Он пытается сохранить в своей душе воспоминание о той юной талантливой балерине, которой в свое время восхищался.
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