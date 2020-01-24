Названы три вероятные причины отмена пуска с Плесецка

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецк отменен в пятницу по трем возможным техническим причинам, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Предварительно рассматриваются три возможных причины: сбой в разгонном блоке «Фрегат», сбой в ракете-носителе или сбой в работе наземного стартового комплекса», – сообщил источник ТАСС.
Еще один источник сообщил, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» с космодрома Плесецка может быть отложен на неопределенный срок.
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, отложен на сутки по техническим причинам.
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