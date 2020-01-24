Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни

Российская актриса Екатерина Волкова в откровенной беседе с Лерой Кудрявцевой призналась, что продолжительное время скрывала от родственников смертельный диагноз. Об этом она пояснила на телеканале НТВ в эфире передачи «Секрет на миллион».

По словам 45-летней Екатерины Волковой, когда родные узнали о существовании у нее смертельной болезни, то начали «шарахаться», как сын Сережа. Однако актриса более обеспокоена за свою дочь, которая может остаться без материнской поддержки.

Кроме того, Екатерина Волкова вспомнила три своих брака. Каждый из них закончился разводом. Первый муж Алексей занимался угонами машин и был просто жестоким человеком. Второй раз актриса вышла замуж за Сергея Члиянца, но союз оказался скоротечным. А третьего супруга Эдуарда Лимонова артистка назвала «никудышным отцом». Однако Екатерина Волкова готова при случае попытать удачу в четвертый раз и выйти замуж, если встретит подходящего мужчину.

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