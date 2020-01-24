Samsung оснастят новый Galaxy S20 Ultra корпусом из нержавеющей стали

В скором времени Samsung выпустит новый Galaxy S20 Ultra. Смартфон получит уникальное преимущество в качестве корпуса из нержавеющей стали.

Флагман станет наиболее дорогим представителем своей серии. Что касается характеристик Galaxy S20 Ultra, в него установят мощную 108-мегапиксельную камеру и 10-кратный зум. Также недавно появилась информация, что разработчики Samsung оборудуют гаджет корпусом из нержавеющей стали. Со временем компания должна начать применять для своих девайсов авиационный сплав. Частота обновления экрана у моделей линейки составит 60 Гц. Премьера мобильного устройства запланирована на 11 февраля.

Цена за Galaxy S20 Ultra начинается от 850 долларов. Стоимость других аппаратов той же серии будет выше.

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