В Новосибирске СК начал проверку по факту гибели девочки, не дождавшейся бригаду скорой помощи

24.01.2020, 11:21, Разное

Следственный комитет Новосибирска начал проверку по факту гибели семилетней девочки, которая скончалась, не дождавшись бригаду скорой помощи. На данный момент проводятся следственные мероприятия.
В ночь на 21 января девочка находилась под наблюдением врача-невролога в городской детской больнице Заельцовского района. У ребенка начался приступ эпилепсии. При осмотре врач обнаружил отсутствие дыхания и сердцебиения у пациентки. Он сразу же начал оказывать первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой помощи.

Реаниматологи прибыли спустя четырнадцать минут, но уже не смогли спасти девочку. Новосибирские оперативники начали расследование по факту смерти ребенка. Об этом пишет следственный комитет по региону.



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