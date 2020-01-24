В Новосибирске СК начал проверку по факту гибели девочки, не дождавшейся бригаду скорой помощи

Следственный комитет Новосибирска начал проверку по факту гибели семилетней девочки, которая скончалась, не дождавшись бригаду скорой помощи. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

В ночь на 21 января девочка находилась под наблюдением врача-невролога в городской детской больнице Заельцовского района. У ребенка начался приступ эпилепсии. При осмотре врач обнаружил отсутствие дыхания и сердцебиения у пациентки. Он сразу же начал оказывать первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой помощи.

Реаниматологи прибыли спустя четырнадцать минут, но уже не смогли спасти девочку. Новосибирские оперативники начали расследование по факту смерти ребенка. Об этом пишет следственный комитет по региону.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Видимо, я тупой и ничего не понимаю в кадровой политике Кремля. Но кто-нибудь может мне объяснить путинскую загогулину с назначением Мединского помощником президента по культуре, а Орешкина – помощником по экономике? Очевидно же, что помощники должны помогать президенту в вопросах, в которых они хорошо разбираются. И Мединский и Орешкин были министрами, видимо, крепкими профессионалами в […]