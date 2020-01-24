Американский историк — после 2020 года импичмент станет обычным оружием против президентов

У демократов нет доказательств вины Трампа, а вся история с импичментом так же низкопробна, как и скандал вокруг порноактрисы Сторми Дэниэлс, заявил в интервью Fox News старший научный сотрудник Гуверовского института Виктор Дэвис Хэнсон. По его словам, американская оппозиция нанесла большой урон государственности США, превратив импичмент в политическое оружие против неугодного президента.

Так что же это значит? Вы попадаете в этот вихрь, смотрите всё это по телевидению и можете потерять из виду общую картину. Но мы точно знаем, к кому обратиться, чтобы вернуть её в поле зрения. И всегда обращаемся. Сегодня с нами Виктор Дэвис Хэнсон, старший научный сотрудник Гуверовского института.

Профессор, вы следите за всем этим, что вы как историк об этом думаете?

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН, Гуверовский институт: Вот что мы имеем, Такер, после всего этого мюллеровского (расследования. — ИноТВ). 22 месяца, 34 миллиона долларов, команда мечты, сплошные звёзды — и они не нашли никакого сговора (Трампа с Россией. — ИноТВ). У нас был генеральный инспектор Майкл Хоровиц — никакого сговора. У нас была операция ФБР «Ураган перекрёстного огня» — никакого сговора. Но они всё равно говорят о сговоре, о сговоре с Россией!

Что же происходит? Нет никакого доклада спецпрокурора, никакой двухпартийной поддержки, никакой народной поддержки. Никакого конкретного преступления. И это выводит нас на второй уровень анализа. В чём заключается стратегия? Они ведь знают, что на самом деле у них нет доказательств. Могу предположить, что они считают, что, если они будут показывать это по телевидению, может быть, Джон Болтон сдаст (Трампа. — ИноТВ). Может быть, случится чудо. Может быть, они заставят четыре или пять сенаторов выступить в поддержку Трампа, что аукнется им на ноябрьских выборах, и тогда (демократам. — ИноТВ) удастся взять под контроль сенат. Может быть, они думают, что могут поставить Трампа в неловкое положение.

Но это референдум об их пессимизме касательно собственных шансов на выборах 2020 года. По-видимому, они не думают, что Зелёный новый курс, или репарации (чернокожим американцам за рабство. — ИноТВ), или налог на капитал, или кандидатуры Сандерса, Уоррен или Майкла Блумберга конкурентоспособны. Может быть, это и есть их стратегия.

Но, как бы то ни было, это странно, потому что они очень рискуют. Ведь после разговоров о посторонних доходах, о Сторми Дэниэлс, о 25-й поправке*, о Мюллере и так далее — людей от этого тошнит! Теперь они (демократы. — ИноТВ) хотят вызывать свидетелей, и я не думаю, что Хантер Байден будет им очень выгоден. Ведь складывается такое впечатление, что ослабленный Джо Байден — их единственный настоящий, жизнеспособный кандидат. Итак, вы хотите знать, в чём заключается стратегия.

И, наконец, последний уровень анализа. Думаю, 2020 год станет водоразделом американской истории. Потому что отныне, когда президент будет терять большинство в палате представителей, особенно на первом сроке, импичмент будет вотумом недоверия. Это будет политическое оружие, которое станут использовать против президента.

Есть и много сопутствующего ущерба. Мы уничтожили как таковое понятие о разоблачителях, этой идеи больше не существует. Можно оставаться анонимным, располагать информацией из вторых или третьих рук, вступать в сговор с оппозиционной партией, прежде чем идти к генеральному инспектору — это будет дозволено. Полностью дискредитирован суд FISA.

Вот что наделали Шифф, Пелоси и Надлер — нанесли большой сопутствующий ущерб. Не думаю, что у нас получится выстроить всё это заново. По-моему, мы вступили в новую эпоху американской истории. Будет довольно жутко.



Интересно, а понимают ли это члены конгресса, играющие руководящую роль в этой истории? Некоторые из них постарше, они скоро уйдут на покой, а другие останутся. Захотят ли они быть причастными к системе, которая настолько выйдет из строя, что вообще не будет работать? К чему мы и движемся…

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Думаю, они живут в своеобразном коконе, смотрят MSNBC или CNN, разговаривают с вашингтонскими бюрократами, посещают бары в Вашингтоне… Но они не имеют никакого представления о том, как это воспринимается в Фресно или Де-Мойне. Они даже не представляют, что люди, глядя на это, говорят: «Ого! У нас все эти проблемы с долгами, здравоохранением, внешней политикой, у нас экзистенциальный кризис с Ираном и Северной Кореей, противостояние с Китаем — и вот что нам суют?» Это опять история уровня Майкла Авенатти и Сторми Дэниэлс.

Именно!

ВИКТОР ДЭВИС ХЭНСОН: Это жалко! И я думаю, они не могут почувствовать, что делают со страной.



Да. Они выдвигают — или хотят выдвинуть — кандидатуру человека (Джо Байдена. — ИноТВ), лоббировавшего интересы эмитентов кредитных карт. Вот насколько они оторваны от реальности! Большое спасибо, профессор! Я всегда вам признателен!

Дата выхода в эфир 22 января 2020 года.



* 25-я поправка конституции США предусматривает отстранение президента от должности из-за его проблем со здоровьем, в том числе психическим (прим. ИноТВ).

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