Массовая драка с применением бит произошла в Омской области

Шесть жителей села в Омской области пострадали при нападении двух молодых людей с битами, сообщили в региональном УМВД.

По данным областной полиции, 23 января в дежурную часть Павлоградского района Омской области обратились шесть человек и сообщили, что их избили. С ушибами и переломами их доставили в больницу, один из пострадавших находится в реанимации.

«Шестерым жителям – мужчинам 41, 48, 49, 52 лет и женщинам 55 и 52 лет – накануне причинили телесные повреждения двое молодых людей, это жители села Логиновка 27 и 29 лет, ранее не имевшие проблем с законом. Им не нравился образ жизни, который вели пострадавшие, телесные повреждения наносились руками и битой по причине личной неприязни», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, где добавили, что в качестве вещественных доказательств с места изъяли обломки биты, бензопилу и другие предметы.

В ведомстве сообщили также, что бензопила при нападении не применялась.

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