Мышьяк в рисе: диетолог предупредила об опасности

По словам эксперта Дэниелы Крел, ядовитое вещество может попадать в продукт из удобрений. Специалист порекомендовала уменьшить количество риса в рационе. Она отметила, что мышьяк в малых дозах приводит к повреждению сосудов, в больших – к онкологии.

Кроме того, в список вредных продуктов вошли консервированные помидоры. Главная проблема – в банках. Внутреннее покрытие жестяной упаковки может содержать бисфенол А. Это химическое соединение приводит к нарушению гормонального баланса. Диетолог посоветовала покупать консервы в стеклянной таре.

Как сообщает НСН, в рыбе, особенно в тунце, может содержаться ртуть. В корм для лососевых часто добавляют антибиотики.

Ранее диетологи сделали сенсационное заявление. Эксперты выяснили, что ожирением можно заразиться. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что люди с меньшей самоорганизацией более склонны копировать привычки окружения, в том числе пищевые.

Чаще всего подобную картину можно наблюдать в офисной среде. Она связана с застольями по различным поводам. Человек не желает отрываться от коллектива, поэтому вместе со всеми ест и полнеет.

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