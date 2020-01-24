Мышьяк в рисе: диетолог предупредила об опасности

24.01.2020, 11:18, Разное

По словам эксперта Дэниелы Крел, ядовитое вещество может попадать в продукт из удобрений. Специалист порекомендовала уменьшить количество риса в рационе. Она отметила, что мышьяк в малых дозах приводит к повреждению сосудов, в больших – к онкологии.

Кроме того, в список вредных продуктов вошли консервированные помидоры. Главная проблема – в банках. Внутреннее покрытие жестяной упаковки может содержать бисфенол А. Это химическое соединение приводит к нарушению гормонального баланса. Диетолог посоветовала покупать консервы в стеклянной таре.

Как сообщает НСН, в рыбе, особенно в тунце, может содержаться ртуть. В корм для лососевых часто добавляют антибиотики.

Ранее диетологи сделали сенсационное заявление. Эксперты выяснили, что ожирением можно заразиться. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что люди с меньшей самоорганизацией более склонны копировать привычки окружения, в том числе пищевые.

Чаще всего подобную картину можно наблюдать в офисной среде. Она связана с застольями по различным поводам. Человек не желает отрываться от коллектива, поэтому вместе со всеми ест и полнеет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Военно-транспортный лайнер США под названием C-130 Hercules является «летающим авианосцем». Благодаря этой машине армия сможет осуществлять развертывание беспилотных аппаратов X-61А. Осенью прошлого года на территории города Солт-Лейк-Сити в штате Юта состоялись испытания, в ходе которых транспортные средства находились в воздухе на протяжении 101-й минуты. По результатам экспериментов корреспонденты назвали модель «летающим авианосцем». Ранее сотрудники Минобороны […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика