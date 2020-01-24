Лидеры ЕС подписали соглашение о Brexit

24.01.2020, 11:18, Новости дня

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен  подписали соглашение о выходе Британии из Европейского Союза. Об этом последняя сообщила в Twitter.

«Чарльз Мишель и я только что подписали Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что открывает путь к его ратификации Европейским парламентом», – написала она.

[email protected] Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации.


Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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