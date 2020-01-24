Смартфон Xiaomi Poco X2 получил официальную дату выхода

24.01.2020, 11:14, Новости дня

Китайская компания Poco в настоящее время активно занимается выпуском новых смартфонов Poco F2, Poco F2 Lite и Poco X2.

В свою очередь, первая новинка будет официально представлена на выставке в Индии. Эксперты уверены, что производитель заинтересован в показе начальной модели Poco X2. На официальной странице марки сказано, что премьера аппарата состоится уже в феврале нынешнего года. Аппарат окажется именованной модификацией популярного смартфона Redmi K30 4G.

Кроме того, здесь также применили сдвоенную переднюю камеру, которая врезана в верхней части дисплея. Смартфон также получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 730G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат обладает 256 гигабайтами постоянной памяти и актуальной оболочкой Android 10.



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