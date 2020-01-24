Смартфон Xiaomi Poco X2 получил официальную дату выхода

Китайская компания Poco в настоящее время активно занимается выпуском новых смартфонов Poco F2, Poco F2 Lite и Poco X2.

В свою очередь, первая новинка будет официально представлена на выставке в Индии. Эксперты уверены, что производитель заинтересован в показе начальной модели Poco X2. На официальной странице марки сказано, что премьера аппарата состоится уже в феврале нынешнего года. Аппарат окажется именованной модификацией популярного смартфона Redmi K30 4G.

Кроме того, здесь также применили сдвоенную переднюю камеру, которая врезана в верхней части дисплея. Смартфон также получил мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 730G с 8 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат обладает 256 гигабайтами постоянной памяти и актуальной оболочкой Android 10.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Разногласия Беларуси с Россией связаны с тем, что Москва потребовала платить за нефть цену больше, чем мировая. Об этом заявил в Шклове белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. По словам президента, конфликт связан «со старым правительством России, которое президент [Владимир] Путин отправил в отставку». «Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять […]