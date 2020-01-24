Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi K20 Pro

Китайская компания Xiaomi объявила о существенном снижении стоимости смартфонов Xiaomi Mi A3, Redmi K20 и K20 Pro.

В частности, первый аппарат теперь доступен в официальном магазине по цене от 168 долларов. Также покупатели могут сделать более выгодную покупку в отношении продвинутых смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Напомним, топовая версия получила 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти.

Данная модель доступна в магазине по цене от 350 долларов. Также клиенты могут выбрать более продвинутую версию, которая имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт ПЗУ с ценой 393 доллара. Что касается базовой модели Redmi K20, то ее ценник с учетом снижения составляет 281 доллар.

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