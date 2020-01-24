Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом «Социалистического вестника» меньшевиков

В числе обнародованных накануне разведданных, собранных ЦРУ, об Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и ее лидере Степане Бандере оказались выдержки из журнала «Социалистический вестник», издававшегося заграничной делегацией меньшевиков.

В документе, опубликованном на сайте ЦРУ, в графе источник указано – «Социалистический вестник», №6-4, 1951.

Автор публикации задается вопросом о том, как выглядела бандеровская «возрожденная Украина», и признается, что для этого «беспородного государства» сложно найти адекватное определение. В статье говорится, что тоталитарные государства не лишены «элементов права и порядка», однако все это отсутствовало в «царстве Стецько и Бандеры» (Ярослав Стецько – активный член ОУН, первый заместитель Бандеры).

В статье говорится о «полнейшем беззаконии», «самых диких и порочных бесчинствах» по отношению к населению Украины и национальным меньшинствам. Для принуждения инакомыслящих «подчиняться лидерам» использовался «необузданный террор». «Тысячи людей были убиты без суда, без следствия, и часто без какой-либо видимой причины», – приводятся выдержки из статьи.

В документе сказано, что в первые дни правления «террор» был направлен против организации А.Мельника. «Затем настал черед всех противников Бандеры среди украинского населения в целом», – писал журнал.

«Кровавым гонениям» подвергались национальные меньшинства на Западной Украине, поляки и евреи, говорилось в статье. «В ходе одной-единственной операции на границе Карпатской Украины» были уничтожены более 10 тыс. евреев. Указано, что из района, оккупированного Венгрией, евреев изгнали венгерские жандармы, а на границе «их принимали «особые» элементы бандеровской милиции, которые гнали их в неизвестные части, уничтожая всех до единого». В статье также указано, что все это происходило с «согласия Гитлера».

Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера». «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», – говорится в статье.

В заключение автор статьи добавляет, что «рассказ о «мимолетном празднике» Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения», «было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории». «Этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий», – пишет «Социалистический вестник».

Журнал «Социалистический вестник» издавался заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевики) в 1921-1965 годах. Выходил в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Всего вышло 784 номера. Характерной чертой эмигрантского журнала была хорошо налаженная связь редакции с корреспондентами в России, в основном, меньшевиками.

Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере. «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.

Как подчеркнула, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».





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