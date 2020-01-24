В ОП поддержали поправку Калягина-Пиотровского-Мацуева в Конституцию

Председатель Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Андрей Ковальчук поддержал предложение внести в Конституцию поправку, согласно которой «культура РФ является уникальным наследием многонационального народа».

«Сегодня мы все узнали из средств массовой информации, что наши коллеги по сфере искусства и культуры предложили дополнить 70 статью Конституции пунктом, который говорит о культуре, как об одном из символов нашего государства. В последние годы ведется работа над новым законом о культуре, и то, что предлагают Михаил Пиотровский, Денис Мацуев, Александр Калягин абсолютно сходится с мыслями многих деятелей культуры: такие символы как флаг, гимн, герб и, конечно же, наряду с ними и сама культура, являются стержнем уважения к нашей стране», – отметил Ковальчук, слова которого приводятся на сайте ОП.

Он подчеркнул, что Россию в мире во многом знают именно благодаря многовековой культуре.

«Деятели литературы, изобразительного искусства, театрального и киноискусства, балета прославляют нашу страну. В данном случае, предложенная поправка является абсолютно естественным и правильным шагом: культура действительно является национальным достоянием, и предложение наших коллег абсолютно вписывается в ее понимание всем культурным сообществом», – добавил Ковальчук.

Он выразил надежду, что предложение будет услышано и поддержано на всех этапах утверждения поправок к Конституции.

В четверг члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра «ET CETERA» Александр Калягин предложили закрепить в Основном законе статус о культуре.

В понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию.

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