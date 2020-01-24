«Ливерпуль» добыл минимальную победу над «Вулверхэмптоном» в 24-м туре чемпионата Англии

23 января прошел заключительный матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», сообщает официальный сайт АПЛ.
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 1:2
Голы: Хименес, 51 – Хендерсон, 8, Фирмино, 84
Это 14-я победа подряд для «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
После 24-х туров «Вулверхэмптон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 34 балла.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имеет в активе 67 очков и опережает «Манчестер Сити», который идет вторым, на 16 баллов.
Еще девять поединков 24-го тура чемпионата Англии прошли 21-го и 22 января. Результаты можно посмотреть по ссылке.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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