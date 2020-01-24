«Ливерпуль» добыл минимальную победу над «Вулверхэмптоном» в 24-м туре чемпионата Англии

23 января прошел заключительный матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», сообщает официальный сайт АПЛ.

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 1:2

Голы: Хименес, 51 – Хендерсон, 8, Фирмино, 84

Это 14-я победа подряд для «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

После 24-х туров «Вулверхэмптон» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 34 балла.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имеет в активе 67 очков и опережает «Манчестер Сити», который идет вторым, на 16 баллов.

Еще девять поединков 24-го тура чемпионата Англии прошли 21-го и 22 января. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Освободившие Освенцим красноармейцы получили приказ искать в бараках лагеря советских граждан. Но первыми узниками, которых они там встретили, оказались граждане Венгрии. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны Иван Степанович Мартынушкин. Он участвовал в открытии выставки «Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях». В пятницу 96-летний Иван Степанович Мартынушкин участвовал в торжественном открытии […]