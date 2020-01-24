Строительство «Северного потока –2» затянется на два года – Atlantic Council

Строительство газопровода «Северный поток – 2» затянется минимум на два года. Такое мнение 23 января во время Всемирного экономического форума в Давосе выразил директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст, сообщает «Укринформ».

«Северный поток – 2″ приостановлен по меньшей мере на два года, а возможно, и дольше», – сказал он.

По словам Хербста, россияне «могут бить себя в грудь» и заявлять, что завершат этот проект, однако в нынешних условиях он вообще может прекратить свое существование.

«Я не буду делать предсказаний, что «Северный поток – 2″ умрет, но я скажу вам, что существует очень хороший шанс, что так и произойдет. А это значит, что роль Украины как транзитного государства останется, хотя и не в таких масштабах, как ранее», – отметил аналитик.

Для завершения «Северного потока – 2» России понадобится компания, которая обеспечит технологическую возможность для прокладки труб по дну моря. Поскольку у РФ таких компаний нет, остаются иностранные партнеры, добавил он.

«Но, конечно, санкции США – это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет вести такой бизнес с россиянами, поскольку все дороги ведут в США. Это может измениться со временем, хотя я не думаю, что так произойдет», – сказал Хербст.

По его словам, важно, чтобы США продолжали уделять внимание «Северному потоку – 2» относительно наложения целевых санкций на любую фирму, которая будет помогать россиянам.

«Нужно это делать еще и еще, чтобы убедиться, что любая западная технология, которая могла быть использована для помощи россиянам, не сможет быть задействована, и чтобы каждый понимал, что будет следующим, если будет идти дальше. Этому следует уделять достаточно внимания», – добавил Хербст.

«Северный поток – 2» – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток – 2», проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор «Северного потока – 2» 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» до конца 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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