В Китае зафиксировано 876 инфицированных пневмонией нового типа

24.01.2020, 11:04, Разное

В Китае в городе Ухань рассказали о вспышке смертельной пневмонии нового типа. С каждым днем количество инфицированных растет, уже зафиксировано 876 случаев.
На сегодняшний день известно о 876 больных. Из них двадцать шесть человек скончались, об этом пишет информационный китайский портал «Ванъи». Китайские власти круглосуточно следят за сложившейся ситуацией и информируют общественность. Сообщается, что двое инфицированных скончались от нового смертельного вируса в 430 километрах от границы Российской Федерации.

Несмотря на отсутствие точной информации о пневмонии нового типа, все же удалось спасти тридцать четыре зараженных, их уже выписали из медицинского учреждения. Еще 1072 человека значатся как возможно инфицированные.



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