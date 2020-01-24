Ученые рассказали, как защититься от гриппа в зимний период без лекарств

Хотя многие в период простуд предпочитают делать прививки или принимать профилактические лекарственные препараты, медики посоветовали поддерживать здоровье организма другими способами. К примеру, хороший иммунитет обеспечивают здоровое питание и регулярные физические нагрузки.

Регулярные физические упражнения укрепляют иммунную систему, сохраняют здоровье и снижают вероятность заболевания. Это потому, что лейкоциты, которые борются с инфекциями, проходят через тело быстрее, улучшая свои функции. Тридцать минут умеренного кардио, такого, как ходьба, плавание, езда на велосипеде и бег, необходимы, чтобы быть активным весь день, отмечают эксперты. Другими преимуществами являются снижение стресса и улучшение сна, а последнее помогает оставаться в хорошей форме.

Глубокий и хороший сон также защищает от гриппа, он улучшает функцию Т-клеток, которые помогают в укреплении иммунной системы. Сон уменьшает количество гормонов стресса, которые препятствуют способности отразить патогены, вызывающие вирус и раковые заболевания. Микробы, особенно вызывающие грипп, встречаются повсюду. Они могут быть в школе, в офисе или даже в любимом кафе, особенно если в этих местах есть кто-то, кто заражен. Проверенный временем метод — это мытье рук, растирать мыло нужно 15-20 секунд, а смывать его теплой водой.

Медитация, йога, молитва или какое-либо другое хобби, которое помогает избавиться от стресса, не только повышает вашу иммунную систему, но и предотвращает серьезные заболевания. Диета, состоящая из фруктов, овощей, цельного зерна, нежирного белка, нежирных молочных продуктов, полезных жиров и других продуктов, содержит много витаминов и антиоксидантов также помогут защититься от простуды и гриппа.

Витамин D — это «универсальная вакцина против гриппа», которая нужна организму. Помимо повышения иммунной функции, он производит от 200 до 300 различных антимикробных пептидов, которые убивают вирусы, бактерии и грибки. В список включили также цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и лаймы, содержат витамин С, который способствует выработке лейкоцитов, другие природные усилители иммунитета — брокколи, чеснок, имбирь, йогурт и миндаль.

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