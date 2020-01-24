Россиян могут обязать платить налог при получении пенсионных выплат

Всех россиян, достигших пенсионного возраста, могут обязать платить установленный налог при получении пенсионных выплат. Речь идёт о новой системе гарантированного пенсионного продукта, когда житель сможет забрать все накопления сразу.

Согласно новой системе, граждане, получающие пенсионные начисления по этой схеме, смогут получить всю сумму сразу или же частями, как это используется в настоящее время. В первом случае власти не могут определить, необходимо ли налоговое обложение и как правильно его сделать. Причиной для дискуссии является несовершенство самого метода. В случае, когда налог будет взиматься непосредственно со всей суммы, могут пострадать сами пенсионеры из-за очень внушительного размера. В пример приводится пенсия в размере 1 млн рублей, из которых 130 тыс. сразу же будет удержано на налоги. Во втором случае, когда налог планируется брать исключительно из инвестдохода, рассчитать этот параметр будет крайне сложно, и хотя удержано будет всего 2,6% от общей суммы, точные показатели зависят от многих факторов.

Минфин и Центробанк РФ в данный момент не могут точно сказать, по какой схеме пенсионеры в системе ГПП будут получать свои сбережения. Также аналитики пока не могут предоставить точного плана развития этой системы. Официальные представители министерства и банка отметили, что пока рано говорить о каких-то изменениях, ведь проект находится на стадии рассмотрения и в него ещё вносятся различные корректировки.

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