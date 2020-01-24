Мнение: Как еврейская девушка Путина подвела

Получилось все очень скверно. Путин в Израиле встретился с Яффой Иссахар, мамой Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет.

Президент России выслушал от женщины много хороших слов в свой адрес, пообещал, что все будет хорошо, но произошло непредвиденное. Наама Иссахар отказалась писать прошение о помиловании.

Девушка-то оказалась мужественной! Видимо, служба в армии Израиля закалили характер хрупкой еврейской девушки….

Как не убеждала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, экстренно приехавшая к Нааме в колонию, подписать прощение, не убедила. А по закону, нельзя помиловать человека, если он сам лично не просит об этом.

Впрочем, Олег Сенцов тоже не просил о помиловании. Но Путин его помиловал. И Нааму Иссахар, видимо, придется помиловать без ее просьбы об этом…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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