Мнение: Как еврейская девушка Путина подвела

Получилось все очень скверно. Путин в Израиле встретился с Яффой Иссахар, мамой Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет.
Президент России выслушал от женщины много хороших слов в свой адрес, пообещал, что все будет хорошо, но произошло непредвиденное. Наама Иссахар отказалась писать прошение о помиловании.
Девушка-то оказалась мужественной! Видимо, служба в армии Израиля закалили характер хрупкой еврейской девушки….
Как не убеждала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, экстренно приехавшая к Нааме в колонию, подписать прощение, не убедила. А по закону, нельзя помиловать человека, если он сам лично не просит об этом.
Впрочем, Олег Сенцов тоже не просил о помиловании. Но Путин его помиловал. И Нааму Иссахар, видимо, придется помиловать без ее просьбы об этом…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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