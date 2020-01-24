Мнение: Как еврейская девушка Путина подвела

24.01.2020, 11:03, Разное

Получилось все очень скверно. Путин в Израиле встретился с Яффой Иссахар, мамой Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет.

Президент России выслушал от женщины много хороших слов в свой адрес, пообещал, что все будет хорошо, но произошло непредвиденное. Наама Иссахар отказалась писать прошение о помиловании.

Девушка-то оказалась мужественной! Видимо, служба в армии Израиля закалили характер хрупкой еврейской девушки….

Как не убеждала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, экстренно приехавшая  к Нааме в  колонию,  подписать прощение, не убедила. А по закону, нельзя помиловать человека, если он сам лично не просит об этом.

Впрочем, Олег Сенцов тоже не просил о помиловании. Но Путин его помиловал. И Нааму Иссахар, видимо, придется помиловать без ее просьбы об этом…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Освободившие Освенцим красноармейцы получили приказ искать в бараках лагеря советских граждан. Но первыми узниками, которых они там встретили, оказались граждане Венгрии. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны Иван Степанович Мартынушкин. Он участвовал в открытии выставки «Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях». В пятницу 96-летний Иван Степанович Мартынушкин участвовал в торжественном открытии […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика