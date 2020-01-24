Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.
«В части принадлежности ряда ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, в остальном установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня. В остальной части оставить без изменения», – сообщил источник ТАСС.
Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.
Напомним, в августе следователь по делу Абызова заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 млрд рублей.
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