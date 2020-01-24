ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского диверсанта

ФСБ сообщила о задержании в Крыму жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб якобы оборудовал схроны с боеприпасами, передает «Интерфакс».

«ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Спецслужба сообщает, что в отношении задержанного следственным управлением ФСБ по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Суд арестовал подозреваемого.

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