ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского диверсанта

ФСБ сообщила о задержании в Крыму жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб якобы оборудовал схроны с боеприпасами, передает «Интерфакс».
«ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Спецслужба сообщает, что в отношении задержанного следственным управлением ФСБ по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Суд арестовал подозреваемого.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Освободившие Освенцим красноармейцы получили приказ искать в бараках лагеря советских граждан. Но первыми узниками, которых они там встретили, оказались граждане Венгрии. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны Иван Степанович Мартынушкин. Он участвовал в открытии выставки «Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях». В пятницу 96-летний Иван Степанович Мартынушкин участвовал в торжественном открытии […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Австрии подросток подружился с дикими сурками / 9 января
- Выпуск смарт-часов Amazfit X начнётся в 2020 году / 5 декабря
- В РФ выпустили парашют для эвакуации из высотных зданий / 23 января
- Хэмилтон протестировал предсерийную версию гиперкара Mercedes-AMG One / 9 декабря
- Мнения: Товарищи гендерки хотят власти / 25 ноября
- Обвиняемый в коррупции Нетаньяху объявил о намерении просить судебный иммунитет / 1 января
- Космонавт объяснил, почему двухчасовые полеты до МКС раньше были невозможны / 16 декабря
- Драка в аэропорту Борисполь. Прокуратура сообщила о подозрении охраннику Ляшко / 3 декабря