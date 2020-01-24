В Китае в кратчайшие сроки построят больницу для пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане начали строить новую больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно заработать уже примерно через неделю.

По данным телеканала «360», врачи смогут одновременно помогать около тысячи пациентов. Для строительства больницы в Ухань пригнали десятки экскаваторов и рабочих. Стоит отметить, что в апреле 2003 года началась эпидемия атипичной пневмонии SARS, и строители смогли собрать новое медучреждение всего за неделю.

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