В Китае в кратчайшие сроки построят больницу для пациентов с коронавирусом

24.01.2020, 10:54, Разное

В китайском Ухане начали строить новую больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно заработать уже примерно через неделю.

По данным телеканала «360», врачи смогут одновременно помогать около тысячи пациентов. Для строительства больницы в Ухань пригнали десятки экскаваторов и рабочих. Стоит отметить, что в апреле 2003 года началась эпидемия атипичной пневмонии SARS, и строители смогли собрать новое медучреждение всего за неделю. 



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