Горбунов показал асану йоги

24.01.2020, 10:54, Новости дня

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал в Instagram одну из асан йоги.

«После отпуска вернуться к практикам – сплошное удовольствие! Хоть и не легкое», – написал он.

Телеведущий позировал в боковой планке.

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Після відпустки повернутись до практик-суцільне задоволення!хоч і не легке * #yoga #yogaforever #yogaforlife

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 23 Янв 2020 в 5:06 PST

Горбунов и его жена и коллега Катя Осадчая отдыхали на Сейшельских островах.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области. 

Он вел программы «Три крапки», «Щасливий дзвiнок» на УТ-1, «Підйом!» на «Новом канале», «Сніданок з «1+1», «Красота по-украински», «Я люблю Україну», «Великий пекарський турнір» и другие на «1+1». Сейчас ведет шоу «Голос країни» на «1+1».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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