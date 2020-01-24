Горбунов показал асану йоги

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал в Instagram одну из асан йоги.
«После отпуска вернуться к практикам – сплошное удовольствие! Хоть и не легкое», – написал он.
Телеведущий позировал в боковой планке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Після відпустки повернутись до практик-суцільне задоволення!хоч і не легке * #yoga #yogaforever #yogaforlife
Горбунов и его жена и коллега Катя Осадчая отдыхали на Сейшельских островах.
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.
Он вел программы «Три крапки», «Щасливий дзвiнок» на УТ-1, «Підйом!» на «Новом канале», «Сніданок з «1+1», «Красота по-украински», «Я люблю Україну», «Великий пекарський турнір» и другие на «1+1». Сейчас ведет шоу «Голос країни» на «1+1».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Владелец Николаевского судостроительного завода “Океан” Василий Капацына заявил, что может документально подтвердить, что завод довели до банкротства бывшие российские собственники. Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.НЕТ», опубликованному 23 января на канале издания в YouTube. По словам бизнесмена, в 2008 году собственником завода стал российский бизнесмен, бывший министр энергетики РФ Игорь Юсуфов. В 2009–2011 годах новые собственники […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Отставной» папа Римский высказался за сохранение целибата / 13 января
- Коломойский возглавил набсовет телеканала «1+1» / 20 декабря
- На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС / 30 декабря
- «Впереди еще несколько химиотерапий и операция». Мазур рассказала о борьбе с раком / 17 января
- Песков заявил, что в ходе нормандского саммита украинцы пытались изменить ранее согласованный итоговый документ / 15 декабря
- Иран накажет ответственных за крушение украинского самолета / 14 января
- Регулярные занятия спортом делают слух более чутким / 11 декабря
- В каждой четвертой школе России запретили использовать телефоны на уроках / 14 декабря