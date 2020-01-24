Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.

Особенностью девайса является то, что здесь применили фирменную оболочку под одноименным названием Astra Linux, и имеющую широкий функционал. В свою очередь, данная новинка обладает способностью выдерживать перепады температур, стабильно функционируя в жару и в холод. Кроме того, здесь использовали уникальную платформу, которая позволяет защитить устройство от сильных ударов.

Производитель также анонсировал, что данная новинка сможет активно работать даже при минимальных температурах, тем самым удерживая заряд на протяжении 10-12 часов. Остальные подробности и характеристики можно узнать в магазинах, которые уже предлагают данный аппарат.

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