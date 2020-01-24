Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra будет оснащен корпусом из нержавеющей стали

24.01.2020, 10:52, Новости дня

В Сети опубликовали очередные подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S20 в топовой комплектации.

Источники утверждают, что новинка сможет похвастаться корпусом, который выполнен из нержавеющей стали. Напомним, ранее производителем использовался авиационный сплав для своей техники, однако с новом устройстве применят совершенно иную технологию, которая позволит повысить уровень прочности.

Также есть данные , что новая модель получила экран с частотой обновления 60 Гц. Однако пользователь сможет в ручном режиме настроек активировать работу дисплея с частотой обновления до 120 Гц. Пока разработчики умалчивают подробности о технической «начинке» флагманского аппарата.



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